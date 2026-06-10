09/06/2026 13:28

【特朗普當政】美國聯邦法官：美國專才簽證加價違法，總統無權單方面訂立

《經濟通通訊社9日專訊》美國聯邦法官周一（8日）裁定，特朗普早前簽署行政命令，將H-1B高技術外國勞工簽證申請費，大增至10萬美元違法，並下令在全美範圍撤銷該政策。



聯邦地方法院法官Leo Sorokin在裁決書中指出，聯邦政府未經國會授權，便向H-1B簽證申請人徵收10萬美元費用，已超越行政部門權限。法官認定，費用本質上屬於「賦稅」，而依據美國憲法，課稅權屬於國會，總統無權單方面設立。



特朗普於2025年9月簽署行政命令，要求僱主為新申請的高技術外籍員工支付10萬美元費用。特朗普表示，H-1B制度長期遭企業濫用，以較低薪酬的外國勞工取代美國本土員工，有必要提高門檻。(rc)