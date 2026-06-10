09/06/2026 15:59

【外圍經濟】紐約聯儲銀行調查：美國中年人及中等收入者的通脹壓力顯著惡化

《經濟通通訊社9日專訊》紐約聯邦儲備銀行一項調查顯示，5月份美國家庭的通脹預期基本保持穩定，但更細致的分析表明，中年人和中等收入人群的通脹預期出現顯著惡化。數據顯示，正值收入高峰期的在職者感受到的通脹壓力遠大於普通民眾。



總體而言，未來一年的通脹預期中值下降0.1個百分點，至3.5%，而未來三年的通脹預期維持在3.1%不變。然而，對於年收入在5萬至10萬美元之間的家庭，未來一年通脹預期上升超過0.5個百分點，達到4.4%，為三年來最高水平。



此外，40-60歲人群的通脹預期也升至近三年來的最高水平。40-60歲年齡段與臨近退休人群之間的通脹預期差值，創下了該調查13年歷史以來的最大值。(rc)