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09/06/2026 15:03
美元兌人民幣報6.7714，內地5月貿易順差升至1054億美元勝預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|99.898
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最新美元匯價
|貨幣名稱
|15:00報價
|14:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|160.16/20
|160.08/12
|160.16/20
|歐元/美元
|1.1543/47
|1.1544/48
|1.1533/37
|英鎊/美元
|1.3361/65
|1.3362/66
|1.3339/43
|美元/瑞郎
|0.7962/66
|0.7962/66
|0.7978/82
|美元/加元
|1.3935/39
|1.3931/35
|1.3954/58
|澳元/美元
|0.7057/61
|0.7059/63
|0.7044/48
|紐元/美元
|0.5834/38
|0.5840/44
|0.5807/11
|美元/人民幣
|6.7712/16
|6.7727/31
|6.7665/69
|美元/港元
|7.8360/64
|7.8358/62
|7.8370/74
上述報價只供參考用