09/06/2026 12:41

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 大新銀行報告指美股升勢集中少數大型科技股

▷ 通脹若超預期，美股大型科技股或短線下調

▷ 台韓股市受惠高端晶片需求，維持看好美股 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社9日專訊》大新銀行經濟研究及投資策略部發表研究報告指，美股近期升勢集中於少數大型科技股，今次跌幅以權重佔比較大的半導體等人工智能相關概念股為主，其餘行業板塊未見出現拋售。美股在周一有所回穩，或反映市場普遍仍認為跌市屬短線調整，短期焦點將轉至本周公布的美國5月通脹數據。若通脹加快速度超預期，進一步加強聯儲局年內加息預期，不排除美股估值較高的大型科技股短線仍有下調空間。*維持看好美股，台韓股市續受惠高端晶片及記憶體晶片強勁需求*該行預料，風險資產的短線波幅或續高企。在股市方面，包括股市在內的風險資產短線可能會因為戰事相關的好壞消息而顯著波動。若和平協議遲遲未能達成，通脹預期升溫加劇，可能會增加股市壓力，尤其是亞太和歐洲股市、以及部分估值偏貴的科技股。同時，個別巨型新股集資活動，短期內也可能造成一定的資金壓力。該行續指，但中長線而言，若衝突結束，通脹回落，加上人工智能相關基建的龐大需求仍然持續，受惠於人工智能和相關科技發展的股市（尤其是美國）仍可望繼續跑贏，該行維持看好美股。台灣及南韓股市可望繼續受惠高端晶片及記憶體晶片的強勁需求。*繼續維持對債券看淡觀點*在債市方面，該行表示，若油價持續高企，帶動通脹預期加快升溫，或加劇部分主要央行收緊貨幣政策的壓力。同時，部分主要國家財赤問題長遠或將惡化，或推動主要國家國債孳息率走高。該行繼續維持對債券看淡觀點。在匯市方面，該行提及，聯儲局調頭加息預期升溫，美匯指數短線或會略為回穩，或限制主要非美元貨幣表現。風險貨幣澳元及紐元或繼續受到市場風險情緒變化而較波動；部分受惠加息預期的貨幣如歐元、英鎊或有支持，惟經濟動力轉弱可能限制其表現。日圓及加元則受油價走勢所左右，當中市場猜測日本政府可能干預日圓匯價，日圓跌幅或相對有限。(bn)