09/06/2026 16:16

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 施羅德投資下調2026及2027年全球GDP增長預測

▷ 中東局勢緊張致能源價格成市場焦點

▷ 美伊衝突影響聯儲局短期政策算盤 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道9日專訊》施羅德投資環球經濟研究部主管David Rees指，身處宏觀變局不斷的時代，經濟學家面對的挑戰實在不少。2026年年初，樂觀預期經濟增長將跑贏大市，惟中東局勢突變旋即引發通脹衝擊，迫使施羅德投資下調經濟增長預測。能源價格成為市場焦點，預期價格高企的局面將維持至第三季。然而，食品和製成品所帶來的廣泛物價壓力亦不容忽視，很可能蠶食民眾的實際收入，並進一步拖累經濟增長。因此，將全年全球國內生產總值(GDP)增長預測由原先的2.9%下調至2.5%，並將2027年的預測由2.7%調低至2.6%。*全球經濟增長動力減弱，淨能源進口地區料較受衝擊*對比2022年俄烏衝突引發的大宗商品價格衝擊，全球經濟增長動力有所減弱，政策刺激力度大幅收斂，且一般家庭普遍缺乏豐厚儲蓄以抗衡當前物價升幅。預期各大主要經濟體仍能勉強避過衰退，儘管這只是一線之差，但相信整體經濟增長放緩應可有效遏制第二輪顯著通脹風險，從而免卻了重啟加息的必要。然而，這場供應衝擊對各地區的影響卻不盡相同。淨能源進口地區如歐元區、日本、部分亞洲國家及英國，預料將較受到衝擊；相比之下，美國作為淨能源出口國，以及擁有龐大能源儲備及替代能源（如煤炭）的中國，其受影響程度相對較低。*與伊朗衝突已打亂聯儲局政策，正反預測僅一線之差*美國方面，與伊朗的衝突已顯著打亂了聯儲局短期的政策算盤。單從經濟基本面來看，2026年根本沒有減息的理據，而現時減息的機會無疑更低。更迫切的問題是，聯儲局在2026年究竟會選擇按兵不動，還是會因通脹揮之不去而被迫實行緊縮貨幣政策？施羅德投資的基準預測是，聯儲局將極力避免加息，並於2027年重拾寬鬆政策步調，惟正反預測僅一線之差。顯然，圍繞基準情境的風險既雙向且幅度較大。市場流傳中東衝突或將結束的消息，令外界憧憬美伊或達成重大協議，迅速重開霍爾木茲海峽，並在阿聯酋退出石油輸出國組織(OPEC)後，最終導致全球石油供應過剩。在此情境下，油價或可能回落至每桶50美元，從而緩解通脹憂慮，為再次減息創造空間，並提振全球增長前景。然而，局勢重新升溫的風險仍然明顯，一旦油價飆升至每桶150美元的歷史高位，這將推高通脹並迫使各國央行加息，並在全球經濟於2027年陷入衰退時，迅速轉向大幅減息。*通脹存較不利上行風險，經濟增長或比預期更具韌性*此外，通脹還存在一種較不利的上行風險。在能源價格高企的情況下，經濟增長或比預期更具韌性，原因之一可能是各國政府推出大規模能源補貼以減輕消費者負擔。雖然此舉可紓解需求受壓，但同時或使能源價格壓力持續，甚至導致更廣泛且更具黏性的通脹。在這種情況下，各國央行或需落實其強硬立場，並進一步加息。目前全球風險資產的韌性，反映市場押注相對溫和的經濟情境最終會出現。然而，中東局勢持續未解，時間拖得愈久，通脹及債券孳息上升擾亂市場的風險便會愈高。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。