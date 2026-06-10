09/06/2026 16:17

《基金觀點》安本：亞股拋售反映市場從追逐機會轉向規避風險，惟生產力長期爆發巨大潛力仍存

《環富通基金頻道9日專訊》安本投資新興市場及亞洲股票投資專員主管Alex Smith就昨日亞洲股市、特別是上市晶片製造商出現拋售分享觀點。



*美儲局保持鷹派立場，股票供應正增加*



過去幾個月市場的強勁表現使它容易受到市場動能波動的影響。安本認為並未有出現任何實質的新消息；相反，市場已將焦點從追逐機會轉向規避風險。美國就業報告似乎是直接的觸發因素。儘管整體數據強勁，但美國聯儲局仍保持鷹派立場，因為在調整了出生率-死亡率效應和周期性就業因素後，基礎數據依然疲弱。美國經濟和就業市場的不平衡問題已持續多年。



此外，股票供應正在增加，多家超大規模數據中心和馬斯克(Elon Musk)等愈來愈願意進入融資市場。這是市場見頂的典型跡象，與2000年代初期的科網泡沫時期類似，當時也看到了循環融資交易。這種悲觀情緒推動了近期的市場下跌。然而，先前市場關注的焦點是人工智能資本支出的大幅增長，以及人工智能商業化和詞元(Token)使用量上升的趨勢變得日益明顯，這些都仍然預示著生產力長期爆發的巨大潛力。(wa)



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