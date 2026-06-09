09/06/2026 09:19
【聚焦人幣】人民幣中間價升51點子報6.8147，創近三年四個月高
《經濟通通訊社9日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8147，較上個交易日升51點子，創2023年2月14日以來近三年四個月新高，較市場預測偏弱約340點，上個交易日報6.8198。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.8147
|-51.00
|1歐元/人民幣
|7.8400
|-76.00
|100日圓/人民幣
|4.2475
|-20.00
|1港元/人民幣
|0.8696
|-9.10
|1英鎊/人民幣
|9.0670
|-142.00
|1澳元/人民幣
|4.7863
|-108.00
|1紐元/人民幣
|3.9453
|-33.00
|1新加坡/人民幣
|5.2785
|+31.00
|1瑞郎/人民幣
|8.5223
|-285.00
|1加元/人民幣
|4.8701
|-101.00
|1人民幣/林吉特
|0.5985
|+49.00
|1人民幣/俄羅斯盧布
|10.7640
|-811.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4285
|-46.00
|1人民幣/韓元
|224.6300
|-402.00