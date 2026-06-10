09/06/2026 17:15

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 美國將阿里巴巴等企業列入涉軍名單，中國外交部回應

▷ 中國5月出口同比增19.4%，進口增27.4%，均超預期

▷ 滬指漲1.28%重返4000點，人民幣中間價創近三年新高 More ▼ Less ▲

《神州經脈》內地5月貿易數據勝預期，A股三大指數反彈收漲。滬綜指全日升1.28%報4010.03點，重返4000點大關，深成指揚3.02%，創業板指漲3.93%。滬深兩市全日成交2.64萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減少1525億元或5.5%。半導體產業鏈止跌反彈，板塊指數漲5.5%。分析人士指，考慮到目前仍呈外需強於內需的格局，外貿將是中國上半年經濟的主要擔當。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7702，較上個交易日4時30分收盤價升142點子，創6月2日以來一周新高，全日在6.7698至6.7811之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.8147，較上個交易日升51點子，創2023年2月14日以來近三年四個月新高，較市場預測偏弱約340點。*今日新聞精選*1. 國家主席習近平今日上午參謁中朝友誼塔及朝鮮勞動黨中央幹部學校後出席金正恩舉辦的小範午宴，之後圓滿結束對朝鮮國事訪問，回到北京。在中朝友誼塔期間，習近平和金正恩一致認為，上世紀50年代中朝共同戰鬥的歲月是雙方永恆的歷史記憶，雙方要共同開展富有特色的革命傳統教育、青少年思想道德教育，讓偉大的抗美援朝精神發揚光大。在朝鮮勞動黨中央幹部學校期間，兩人一同種下一株樅樹，象徵中朝友誼生生不息。在小範圍午宴期間，習近平稱，此訪令中朝雙方相互理解更加深刻全面，未來發展方向更加明確清晰；金正恩稱，朝方願認真落實好此訪達成的重要共識，促進兩國合作取得新的切實成果，推動朝中關係百尺竿頭更進一步。2. 海關總署今日公布，以美元計價5月進出口總值6481.3億美元，同比增22.6%。其中，出口總值3767.8億美元，同比增19.4%，增速創三個月高位，優於市場調查預估中值15%；進口2713.5億美元，同比增速擴大至27.4%，亦高於市場調查預估中值25%。5月貿易順差為1054.3億美元，市場調查中值為921億美元。分析人士指出，芯片漲價繼續支持出口，人工智能(AI)敘事正在重寫中國貿易格局，未來兩個季度出口料仍將保持較強韌。同時，出口強勁一定程度彌補了國內需求的疲軟，預計中國政府將在7月政治局會議之前維持當前的政策立場不變。3. 美國周一（8日）發布更新後的中國涉軍企業名單，其中包括阿里巴巴、百度以及比亞迪等。對此，中國外交部新聞發言人林劍今日在例行記者會上，敦促美方糾正錯誤做法，停止對中國企業的無理打壓行徑，並稱中方將採取必要措施，堅定維護中國企業的正當合法權益。百度、阿里等被納入該名單的企業均對事件作出了回應。其中電動車龍頭比亞迪在聲明中明確表示，其被納入美國軍工關聯企業名單沒有事實基礎，並強調公司一直以來都致力於推動全球綠能交通，產品與技術均為民用，與軍事用途完全無關。4. 海關總署今日公布中國5月進出口數據。《路透》根據海關總署公布的數據計算得出，中國5月對美國貿易順差260.2億美元，為四個月最大，1-5月累計順差1136.8億美元；中國5月對俄羅斯貿易逆差17.3億美元，為三個月最窄，1-5月累計逆差111.9億美元。中國1-5月以美元計價對美國出口同比下降2.7%，自美國進口同比下降5.5%；1-5月以美元計價對俄羅斯出口同比上升26.4%，自俄羅斯進口同比上升20.2%。5. 微信正式面向開發者提供AI生態接入能力，滴滴作為首批合作夥伴，已與微信團隊合作將核心網約車服務融入微信AI Agent（智能體）。微信用戶未來可在應用內通過自然語言進行AI交互，調用滴滴的出行服務，無需跳轉外部App。包含快車、專車、特惠車在內的核心網約車業務已首批上線，後續滴滴順風車、代駕等更多細分服務也將陸續接入該生態。6. 國家統計局將於明日（10日）上午公布5月CPI、PPI數據。《路透》綜合42家機構預估中值顯示，在食品價格結構性修復、出行服務漲價以及低基數推動下，中國5月居民消費價格指數(CPI)同比漲幅料升至1.3%。其中10家機構預估中值顯示，當月CPI環比則由漲轉為下跌0.1%。同時，36家機構預估中值顯示，由於國際油價維持高位及金屬價格上漲，疊加基數優勢，5月工業生產者出廠價格指數(PPI)同比料進一步上行至3.8%，刷新2022年7月以來最高水平。7. 泡泡瑪特今日宣布，旗下甜品品牌POP BAKERY全國首店即將開業。據悉，該店位於河北秦皇島阿那亞，6月17日（下周三）單日試運營、6月19日（下周五）正式開業，店內產品包括現烤麵包、特調飲品、甜品等。據介紹，POP BAKERY是泡泡瑪旗下的獨立甜品品牌，擁有星星人、SKULLPANDA冰激凌，DIMOO、LABUBU黃油曲奇，MOLLY巧克力等多款產品。8. 賽豆科技日前在微博宣布，品牌發布會定檔於今晚7時至8時舉行，今日進一步揭曉全新AI汽車品牌名為「AIVA」。有消息指，賽豆首款汽車採用元戎啟行的智駕方案、弋途科技的智艙座艙能力，《新浪科技》今日引述知情人士確認此事，指「此次賽豆科技首款新車智駕方案確為元戎啟行，它們歷史上只做爆款，方案值得期待，弋途也是此次智艙技術夥伴」。據了解，賽豆科技的前身為賽力斯持股的藍電科技，其於今年5月底完成增資擴股，引入多家股東並更名。(jq)