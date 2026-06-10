09/06/2026 14:11

【ＡＩ】賽豆科技今晚發布全新AI汽車品牌AIVA

《經濟通通訊社9日專訊》賽豆科技日前在微博宣布，品牌發布會定檔於今晚7時至8時舉行，今日進一步揭曉全新AI汽車品牌名為「AIVA」。



據介紹，AIVA取自Artificial Intelligence Voyage Ahead，寓意AI陪伴用戶一路向前、悅見前方，同時帶有「愛我」的天然語義聯想，承載品牌希望以有溫度的AI技術回應每一個用戶的真實需求。



賽豆科技同時公布了首款車型的實車局部圖。從宣傳圖來看，車尾採用發光的品牌標識「AIVA」字母車標，貫穿式尾燈配合擾流板設計，整體風格偏向運動轎跑。



另有消息指，賽豆首款汽車採用元戎啟行的智駕方案、弋途科技的智艙座艙能力，《新浪科技》今日引述知情人士確認此事，指「此次賽豆科技首款新車智駕方案確為元戎啟行，它們歷史上只做爆款，方案值得期待，弋途也是此次智艙技術夥伴」。



據了解，賽豆科技的前身為賽力斯(09927)(滬:601127)持股的藍電科技，其於今年5月底完成增資擴股，引入多家股東並更名。(wn)