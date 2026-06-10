09/06/2026 15:00

【ＡＩ】滴滴宣布接入微信AI生態，用戶可直接喚起網約車服務

《經濟通通訊社9日專訊》微信正式面向開發者提供AI生態接入能力，滴滴作為首批合作夥伴，已與微信團隊合作將核心網約車服務融入微信AI Agent（智能體）。



基於本次合作，微信用戶未來可在應用內通過自然語言進行AI交互，調用滴滴的出行服務。當用戶產生出行需求，只需說出「幫我叫一輛滴滴去機場」、「我要打滴滴回家，要特惠快車或者快車」等指令，微信AI Agent即可根據行程距離、時效需求與個人偏好自動推薦最優車型，並喚起叫車服務，無需跳轉外部App。



據了解，包含快車、專車、特惠車在內的核心網約車業務已首批上線，後續滴滴順風車、代駕等更多細分服務也將陸續接入該生態。(wn)