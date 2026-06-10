09/06/2026 17:35

【ＡＩ】美團AI瀏覽器Tabbit 1.0正式上線，標準版永久免費

《經濟通通訊社9日專訊》美團(03690)旗下GN06團隊今日宣布，AI原生瀏覽器Tabbit 1.0正式上線。Tabbit是瀏覽器形式的AI入口，內置多款頭部大模型，用戶輸入需求後，Tabbit可自動執行跨軟件、跨網頁等各類複雜任務，包括自動打開網頁、提取信息、填寫表單、跨平台整合數據等。任務將運行在獨立的標籤組中，與用戶正在瀏覽的內容互不干擾。



Tabbit負責人劉炯在產品發布會上表示，瀏覽器雖然產品形態落後，但在工作中作用愈發重要，因此更需要變革。他還提到，瀏覽器是意圖誕生的地方，更是人與AI的共享環境，人和AI不應該隔著對話框聊天。



據介紹，Tabbit瀏覽器1.0版本分為標準版和專業版。標準版永久免費，專業版收費為9.9元人民幣/周，國際版定價另行通知；Windows、macOS同步上架，移動端也已開啟測試。(wn)