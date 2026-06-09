09/06/2026 11:52
【聚焦數據】海關總署：前5月出口機電產品同比增18.4%，進口原油減少4.8%
《經濟通通訊社9日專訊》中國海關總署今日發布5月及前5月貿易數據。從重點商品看，出口方面，前5個月，中國出口機電產品7.58萬億元（人民幣．下同），同比增長18.4%；勞密產品1.61萬億元，同比下降3.1%；農產品3007.9億元，同比增長1.6%。
進口方面，前5個月，中國進口機電產品3.54萬億元，同比增長25.3%；原油2.18億噸，同比減少4.8%；農產品6181.6億元，同比增長7.6%。
從外貿主體看，前5個月，民營企業進出口11.81萬億元，增長15.5%；外商投資企業進出口6.02萬億元，增長15.7%；國有企業進出口2.81萬億元，增長14%。(jq)
進口方面，前5個月，中國進口機電產品3.54萬億元，同比增長25.3%；原油2.18億噸，同比減少4.8%；農產品6181.6億元，同比增長7.6%。
從外貿主體看，前5個月，民營企業進出口11.81萬億元，增長15.5%；外商投資企業進出口6.02萬億元，增長15.7%；國有企業進出口2.81萬億元，增長14%。(jq)