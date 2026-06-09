09/06/2026 11:55
【聚焦數據】前5月中國對非洲國家進出口1.14萬億，歷史同期首破萬億
《經濟通通訊社9日專訊》中國海關總署今日發布5月及前5月貿易數據。從貿易夥伴看，前5個月，中國與東盟貿易總值為3.52萬億元(人民幣．下同)，增長16.6%；中國與歐盟貿易總值為2.53萬億元，增長10.3%；中國與美國貿易總值為1.61萬億元，下降6.6%。同期，中國對共建「一帶一路」國家合計進出口10.57萬億元，增長13.6%。
海關總署統計分析司司長呂大良表示，從5月份開始，中國對非洲建交國全面實施「零關稅」舉措，前5個月，中國對非洲國家進出口1.14萬億元，歷史同期首次突破1萬億元，同比增長18.2%。5月當月，中國自非洲進口951.3億元，同比增長15%，連續9個月增長。
今年是APEC「中國年」，前5個月，中國與APEC其他經濟體進出口12.31萬億元，同比增長17.4%，進出口規模佔中國外貿整體近六成，亞太經貿合作持續活躍。(jq)
海關總署統計分析司司長呂大良表示，從5月份開始，中國對非洲建交國全面實施「零關稅」舉措，前5個月，中國對非洲國家進出口1.14萬億元，歷史同期首次突破1萬億元，同比增長18.2%。5月當月，中國自非洲進口951.3億元，同比增長15%，連續9個月增長。
今年是APEC「中國年」，前5個月，中國與APEC其他經濟體進出口12.31萬億元，同比增長17.4%，進出口規模佔中國外貿整體近六成，亞太經貿合作持續活躍。(jq)