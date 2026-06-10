09/06/2026 14:19

【數據解讀】中國5月原油進口量銳減29%，創2018年2月以來最低水平

《經濟通通訊社9日專訊》據《路透》報道，中國5月原油進口量銳減29%，降至八年多以來最低水平；作為全球最大原油進口國，其進口量的急劇下滑進一步抑制了全球油價的上漲。



海關總署今日公布的數據顯示，5月原油進口量降至3308萬噸，或每日779萬桶，創2018年2月以來新低。據船舶追蹤公司Vortexa稱，未來三個月，中國的原油進口量可能維持在每日700萬桶左右。該公司估計，中國5月的俄羅斯和伊朗原油進口量分別下降了14%和12%，降至每日200萬桶和137萬桶。



另外，中國5月天然氣進口量環比上升至1011萬噸，隨著中國買家重返液化天然氣(LNG)市場，進口量已與去年水平持平。5月成品油出口量則從4月的311.9萬噸小幅上升至337萬噸，儘管出貨量仍遠低於戰前水平。(jq)