09/06/2026 09:49

【聚焦人幣】人民幣中間價創近三年四個月高，即期開市升54點子報6.7790

《經濟通通訊社9日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.8147，較上個交易日升51點子，創2023年2月14日以來近三年四個月新高，較市場預測偏弱約340點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開54點子，報6.7790，上個交易日即期匯率收盤報6.7844。



隔夜美元小幅回落，但仍維持在100關口上方的兩個月高點附近運行，市場已基本計入美聯儲年內加息一次的可能性，由於國際油價仍高位運行，美元仍有支撐，等待美國通脹數據和美伊談判進展。



招商銀行金融市場部認為，市場已充分消化美聯儲年內加息一次的預期，但後續「加息交易」的空間還能有多大，更多要觀察通脹數據的走勢以及美聯儲對通脹持續性的判斷。短期內預計美元指數仍在100附近震盪，維持在98-100.6的核心區間。(jq)