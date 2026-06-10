09/06/2026 16:49

【聚焦人幣】人幣即期收升142點子報6.7702，創一周高

《經濟通通訊社9日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7702，較上個交易日4時30分收盤價升142點子，創6月2日以來一周新高，全日在6.7698至6.7811之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升144點子，報6.7706。



今日人民幣兌一美元中間價報6.8147，較上個交易日升51點子，創2023年2月14日以來近三年四個月新高，較市場預測偏弱約340點。



市場人士表示，美元高位運行，不過中間價表現偏強，顯示監管層繼續緩和不確定性對匯率的擾動；較好出口數據有利於提振人民幣多頭人氣，即期匯率有望延續震盪偏升走勢。一中資行交易員稱，「中國出口數據表現不錯，不過美元指數還在100附近，人民幣短期偏震盪，後面還是看漲的。」



招商銀行金融市場部認為，市場已充分消化美聯儲年內加息一次的預期，但後續「加息交易」的空間還能有多大，更多要觀察通脹數據的走勢以及美聯儲對通脹黏性的判斷。短期內預計美元指數仍在100附近震盪，維持在98-100.6的核心區間。(jq)