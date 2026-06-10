09/06/2026 16:01

【數據解讀】機構：受益於AI敘事中國5月出口再超預期，前景繼續看好

《經濟通通訊社9日專訊》中國海關總署今日公布，以美元計價5月進出口同比增22.6%。其中，出口增19.4%創三個月新高，進口增速擴大至27.4%，均優於預期。當月貿易順差為1054.3億美元，亦多於預期。



*澳新銀行：芯片正在重寫中國貿易格局*



澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬指出，芯片漲價繼續支持出口，內存價格較上月環比上漲20%，推動當月集成電路出口增速提高到111%；進口端原油需求下降，部分抵消芯片進口的增長；全月貿易順差則再次突破1000億美元。往後看，AI故事尚未結束，芯片正在重寫中國貿易格局。預計全年出口增長15%、進口增長25%。



*保銀資本：7月政治局會議前政策立場不變*



保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威表示，中國5月出口繼續保持強勁增長，好於市場預期。儘管今年全球經濟存在不確定性以及人民幣升值，中國仍實現了強勁的出口表現。事實上，自中東衝突爆發以來，人民幣對多數貨幣都出現了升值。



他認為，出口的強勁增長表明中國企業在國際市場上具有較強的競爭力，這在一定程度上彌補了國內需求的疲軟。預計中國政府將在7月政治局會議之前維持當前的政策立場不變。同時，需要關注與歐洲等主要貿易夥伴之間貿易緊張局勢可能有進一步升級的風險。(sl)