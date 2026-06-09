09/06/2026 09:05

《珠玉之論－陳鳳珠》內地增持黃金儲備趨勢不變

《珠玉之論》內地5月的外匯儲備按月增加0.9%至3.4萬億美元，連續兩個月上升，並創下 2015年11月以來規模新高。5月因美匯指數上升，全球主要金融資產價格整體上漲，令外匯儲備規模增加。



5月內地的黃金儲備錄得7496萬盎司，按月增加0.4%，為連續19個月增持黃金。國際金價於今年1月曾升至每盎司近5600美元水平，其後因美伊戰爭展開，部分央行為穩定本國貨幣或填補財政，而大量拋售或借出黃金，導致金價從高位回落，但仍然處於歷史較高水平。但內地增持黃金的趨勢未變，其黃金儲備規模在今年2月至5月分別增加3萬盎司、16萬盎司、26萬盎司及32萬盎司。



在地緣政治不穩及歐美債務風險上升下，央行的黃金資產配置需求增加，相信環球央行增持黃金為長期戰略。預期若金價進一步回落，內地增持黃金的意欲將會提升，未來將會繼續去美元化及增加黃金儲備佔比。《獨立股評人 陳鳳珠》



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