09/06/2026 08:32

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▷ SiriAI整合iPhone動態島介面

▷ 歐盟及中國內地暫不推出SiriAI More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社9日專訊》蘋果(US.AAPL)於全球開發者大會(WWDC26)正式發布全面升級的「Siri AI」。新一代智能助理不僅在對話流暢度上大幅躍升，更首度以獨立應用程式形式登場。全新Siri AI擺脫過往僅作為語音工具的限制，轉型為具備記憶與檔案管理能力的獨立應用程式。用家不僅能以文字或語音進行多輪自然互動，還能檢視歷史對話紀錄、置頂常用對話及進行跨對話搜尋。在語音表現上，新版Siri的聲音更加擬真且富表現力，並首度開放用家自行設定語速、語氣及口音，大幅提升個人化操作體驗。在互動介面上，Siri AI迎來史無前例的視覺重構，並與iPhone的「動態島」進行深度整合。當Siri運作時，螢幕頂部的動態島會浮現專屬的氣泡式動畫與發光圖示，並顯示「搜尋中」的提示狀態。完成資料處理後，介面會向下展開為採用蘋果「Liquid Glass」設計語言的半透明面板，讓整體互動過程更加直覺。*暫不在歐盟及中國內地推出*不過，受制於嚴格的法規限制，這項新功能暫時不會在歐盟及中國內地市場推出。在歐盟地區，由於《數碼市場法》的規範，蘋果擔心強行開放互操作性會損害用戶私隱與網絡安全。蘋果軟件工程高級副總裁費代里吉表示，今年稍後發布的iOS 27與iPadOS 27將無法在歐盟提供Siri AI，但歐盟用戶仍可透過macOS 27等不受該法規嚴格管轄的平台體驗新功能。同時，因需配合中國內地對人工智能服務的合規監管要求，Siri AI及其他相關智能功能亦暫時無法向中國內地用戶提供。(rc)