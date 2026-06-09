09/06/2026 10:33

【外圍經濟】美銀警告美股熊市訊號增多，建議賣出獲利

《經濟通通訊社9日專訊》美銀證券表示，隨著愈來愈多熊市訊號指向市場頂部將近，投資者應謹慎對待美國股市。Savita Subramanian為首的策略師在報告中表示，危險訊號太多，建議賣出獲利。



策略師表示，這些熊市訊號中約70%近期已被觸發，與以往市場見頂時觀察到的平均水平一致。Subramanian表示，基準標普500指數「從20項指標中的17項來看，在統計上處於高估值水平，且8項指標顯示其估值高於科技股泡沫時期。」



相關指標包括消費者信心數據、增長預期、併購評分和信貸壓力，以及收緊狀況指標。此外，高本益比股票大幅跑贏低本益比股票，這是「過度投機的跡象。」



Subramanian表示，她對標普500指數的年底目標位為7100點；該指數周一（8日）收漲0.3%，報約7406點。(rc)