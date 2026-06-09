09/06/2026 10:03

【外圍經濟】日本財政部長：該國正進行戰後以來最大規模預算改革

《經濟通通訊社9日專訊》日本財務大臣片山皋月周二（9日）表示，該國目前正經歷二戰結束以來最大規模的預算改革。



片山發表這番言論之際，距離日本通過一項3.1萬億日圓（194億美元）的補充預算案僅數日，該預算案中包含一項新設立的2.5萬億日圓儲備基金，旨在應對中東衝突引發的通脹。



不過，將目前透過補充預算撥付的支出納入該財政年度的初始預算，可能會大幅增加日本年度預算規模。片山強調，透過溝通來維持市場信心至關重要。她表示：「如果市場參與者理解政府的目標，我們就不太可能在債券市場或其他地方看到無序的波動。」



*必要時採取果斷行動穩定日圓*



談到外匯市場，片山重申現行政策，即當局已做好準備，必要時將在市場上採取果斷行動。



她發表上述言論時，日圓匯率徘徊在每美元兌160.15日圓左右，距離4月下旬當局買入日圓干預的水平並不遙遠。(rc)