09/06/2026 11:50

【外圍經濟】哥倫比亞大學研究：私募信貸市場部分資產評級低估投資風險

《經濟通通訊社9日專訊》哥倫比亞商學院研究人員的最新研究顯示，近年來華爾街最熱門領域，規模1.8萬億美元的私募信貸市場中，支撐其中愈來愈大一部分資產的評級，系統性地低估投資風險。



這一發現來自本月網上發表、尚未經過同行評審的一篇論文，加劇外界對美國壽險行業潛藏風險的擔憂。保險公司正加碼押注私募信貸，為打造這些產品的金融家帶來豐厚收益，同時促使主要監管機構和分析師警告，保單持有人可能面臨潛在風險。



該研究聚焦所謂的私函評級(private-letter ratings)；這類評級不像傳統公開評級那樣廣泛傳播。Xuelin Li、Sangmin S. Oh和Giacomo Ricciardi在論文中稱，帶有非公開評級的資產發生信用損失的可能性約為公開評級中同等評級債務的兩倍。



研究人員發現，在底層資產減值風險相同的情況下，非公開評級要比公開評級高出兩到三個級別。這意味著，擁有非公開BBB評級的債券，遭受損失的可能性與公開評級為BB+或BB的債券大致相當，而後者屬於投資級以下。(rc)