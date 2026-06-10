10/06/2026 17:03

《外圍焦點》加拿大央行公布議息結果，美國公布CPI

《經濟通通訊社10日專訊》美股昨日經歷劇烈震盪，三大指數走勢大起大落，最終收市個別發展。道指收市升86.1點或0.17%，報50872.11點；標指跌19.08點或0.26%，報7386.65點；納指跌250.84點或0.97%，報25678.82點。港股方面，恒生指數收市報24407，跌157點或0.6%，成交3206億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:00pm，歐盟和韓國領導人在布魯塞爾舉行峰會，重點討論雙邊合作，會議議程包括會談、簽字儀式和新聞發布會。9:45pm，加拿大央行公布指標政策利率。



數據方面，今晚8:30pm，美國公布5月消費者物價指數，月率升幅料由0.6%收窄至0.5%，年率升幅料由3.8%擴大至4.2%；5月核心消費者物價指數年率升幅料由2.8%擴大至2.9%。



在美國，今日公布業績的公司有：元保(US.YB)等。(wa)