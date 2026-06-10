10/06/2026 08:43

【中東戰火】伊朗戰火第103日，美軍直升機被擊落，特朗普下令「自衛反擊」

《經濟通通訊社10日專訊》周三（10日）是伊朗戰火第103日，過去24小時內，美軍一架阿帕奇直升機被擊落，特朗普下令對伊朗發動「自衛性反擊」。分析指，美方採用「自衛」字眼，顯示有意避免勢態升級。



美國總統特朗普周二（8日）指責，伊朗在阿曼附近擊落了一架美國阿帕奇軍用直升機。數小時後，美軍對伊朗發動了攻擊。美國中央司令部在X發布簡短聲明表示，「此次行動是對伊朗無端挑釁的相應回應。」



伊朗國營媒體IRIB報道稱，位於霍爾木茲海峽的格什姆島遭到襲擊，至少發生6處爆炸。此番攻擊對特朗普數周以來一直聲稱即將達成的和平協議，帶來新的威脅。



特朗普稱：「這是為了回應他們對我們直升機的所作所為，我認為回應應該非常強硬、非常有力，此次行動正是如此。」



*德黑蘭尚未承認擊落美軍直升機*



據悉，該架阿帕奇直升機在霍爾木茲海峽巡邏時遭到襲擊，機上的兩名飛行員均獲救。據美聯社引述美國官員消息，阿帕奇直升機是與一架伊朗無人機發生碰撞後墜落。



德黑蘭方面尚未承認擊落該直升機，不過伊朗外長阿拉格齊在聲明中表示，「靠近我國領土的外國軍隊，由於自身的人為錯誤、事故，或者可能被捲入交火，始終面臨風險。」(jf)