10/06/2026 10:59

【外圍經濟】星巴克據悉考慮日本業務未來選項，包括出售股權和IPO

《經濟通通訊社10日專訊》彭博社引述多位知情人士透露，星巴克(US.SBUX)正在考慮日本業務選項，包括出售股權。此前，該公司已出售中國業務的多數股權。



知情人士稱，出售股權的估值可能在4000億日圓至5000億日圓，並可能吸引其他行業參與者和私募股權公司的興趣。他們說，將日本業務IPO也是一個選項。



知情人士稱，星巴克已與投資銀行進行了初步磋商，以幫助確定日本業務的處理方式。知情人士因相關討論未公開而不願具名。日本是星巴克最大的市場之一，約有2100家門店，其中大多數由星巴克直接運營。



知情人士補充，相關考慮仍處於初步階段，尚未作出最終決定。星巴克一名代表拒絕對此置評。(jf)