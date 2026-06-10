10/06/2026 15:40

【ＡＩ】Anthropic才提交IPO申請，本周即發布旗下最強模型Fable 5

《經濟通通訊社10日專訊》Anthropic於美國時間周二（9日）推出旗下迄今最強大AI模型-- Claude Fable 5，這也是該公司首款「Mythos 級」系列模型。



Anthropic最新模型發布時間點，正值公司準備上市之際。該公司上周才宣布，已秘密向監管機構提交IPO申請文件，為未來上市鋪路。



Anthropic此次決定將Claude Fable 5向一般大眾開放，並配備防護措施，防止其回應某些類型的詢問，包括與網絡安全和生物學相關的詢問。該公司曾警告稱，這款強大的模型能夠發現並利用關鍵軟件中的漏洞，因此為其加入限制機制。



為避免該模型遭惡意利用，Anthropic還啟動了「Project Glasswing」計劃，攜手亞馬遜旗下雲端事業AWS、蘋果、Alphabet、思科、微軟、摩根大通等企業共同參與，協助尋找並修補軟體漏洞。



*AI行業融資高度集中惹關注*



據報道，谷歌是Anthropic PBC最早的投資者之一，多次購入這家初創公司的股權。如今，谷歌正越來越多地為支撐該公司數據中心的融資提供擔保。



不過，AI行業的高度集中已引發監管關注。一些早期交易被質疑存在「循環依賴」風險，即公司之間相互支撐，一旦某一環出現問題，可能在合作體系中產生連鎖反應並放大損失。(jf)