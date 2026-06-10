24,407.96
-157.94
(-0.64%)
3,993.23
-16.80
(-0.419%)
4,748.59
-53.22
(-1.108%)
14,954.10
-314.61
(-2.060%)
62,246.6300
+516.6300
(0.837%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
4,125.0000
-96.4500
-2.285%
10/06/2026 15:03
美元兌人民幣報6.7754，內地5月CPI按年升1.2%略低於預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|99.885
|99.909
|-0.024
最新美元匯價
|貨幣名稱
|15:00報價
|14:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|160.37/41
|160.33/37
|160.35/39
|歐元/美元
|1.1546/50
|1.1554/58
|1.1541/45
|英鎊/美元
|1.3380/84
|1.3394/98
|1.3376/38
|美元/瑞郎
|0.7983/87
|0.7977/81
|0.7977/81
|美元/加元
|1.3942/46
|1.3939/43
|1.3947/51
|澳元/美元
|0.7015/19
|0.7023/27
|0.7024/28
|紐元/美元
|0.5811/15
|0.5817/21
|0.5813/17
|美元/人民幣
|6.7752/56
|6.7729/33
|6.7726/73
|美元/港元
|7.8357/61
|7.8368/72
|7.8375/79
上述報價只供參考用