10/06/2026 19:29

《再戰明天》歐洲央行公布議息結果，美國公布PPI

《經濟通通訊社10日專訊》歐洲央行公布議息結果，及美國公布PPI，料為周四（11日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，周四本港時間5:00pm，歐洲央行銀行監管委員會委員唐納利發表主旨演講。晚上8:15pm/8:45pm，歐洲央行管理委員會公布政策決議並舉行新聞發布會。9:00pm，歐元集團會議討論歐元區近期宏觀經濟和財政動態，重點關注財政問題，各國部長將與IMF總裁格奧爾基耶娃交換意見，歐洲央行執委奇波洛內出席。



*周大福公布業績*



數據方面，周四8:15pm（本港時間．下同），歐元區公布官方指標利率，料由2.15%升上2.4%。8:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由177.7萬升至178.5萬；5月生產者物價指數月率升幅料由1.4%收窄至0.7%，年率升幅料由6%擴大至6.4%；首次申請失業救濟金人數料由22.5萬降至22萬。



在本港，明日公布業績的公司有:周大福(01929)等。



此外，明日京東工業(07618)將有基石投資者持股解禁。(wa)