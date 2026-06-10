10/06/2026 12:05

山東黃金(01787)計劃在港設立財資中心，可集中管理境外資金

《經濟通通訊社10日專訊》山東黃金(01787)(滬:600547)旗下山東黃金礦業（香港）財務總監王智波接受本地傳媒訪問時表示，集團計劃在港設立財資中心，更形容「愈快愈好」。



他稱，中心主要服務集團國際化經營及境外業務發展，包括集中管理境外資金、提升資金使用效率。另一方面，可供統籌跨境融資，支持境外資源併購、礦山建設及國際業務拓展，再者涵蓋日常經營、銷售回款管理等，同時加強匯率、利率及流動性等風險識別、監測和對沖。



*可提升集團境外資金安全及流動水平*



他續稱，香港在資金調度及風險管理方面具明顯優勢，包括資金流動自由、無外匯管制，有利集團高效開展資金調撥及跨境結算，而且金融機構集聚、產品工具豐富，監管框架簡潔高效，市場化程度高，並擁有完善的法律、稅務、審計及金融服務體系，相信在港建財資中心能提升集團境外資金安全及流動水平。



王智波亦指出，香港是全球重要跨境金融樞紐，集團將利用其優勢，透過銀行融資、直接融資、引入戰略投資者及基金合作等方式參與全球礦業發展，持續提升全球資源配置及資本運營能力。



此外，香港正致力於建設國際黃金交易中心，包括未來3年將黃金儲存能力擴展至超過2000噸。他表示，集團擁有境外礦山資產，期望未來能在香港獲得更多支持，並加強相關業務拓展。(rh)