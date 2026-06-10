10/06/2026 11:45

許正宇：企業來港設財資中心，香港能更好服務企業需求

《經濟通通訊社10日專訊》政府公布「香港企業財資中心發展行動計劃」，期望透過革新稅制，引入稅務優惠分級制度，以及針對性推廣等措施，吸引更多跨國企業在香港設立企業財資中心。當中在港上市的山東黃金(01787)表示，有計劃來港設立財資中心。



財經事務及庫務局局長許正宇在一個電台節目上表示，山東黃金除在香港融資，透過香港出海尋找機遇，亦將盈利留在香港管理和集中資源配置，而全鏈條發展令香港作為國際金融中心，能更好服務企業需求。他認為，企業透過香港出海或進入亞洲市場時，期望可壯大香港作為區域總部的功能，推動香港成為企業財資中心。



許正宇提到，企業財資中心與之前提倡的家族辦公室不同，前者以利益為重點，但指面對全球不確定性、大變局下，都需要將資產配置分散，香港有良好金融基建、專業服務，因此可安心將資產存放香港。(rh)