10/06/2026 15:55

去年僱員住院保障使用指數急升16.5%，人均保費近1萬元，輕症比例偏高

《經濟通通訊社10日專訊》香港理工大學專業及持續教育學院(PolyU CPCE)聯同企業僱員福利及強積金顧問GUM發布「香港僱員醫療保險指數」最新季度更新數據顯示，門診需求已逐步由疫情後的反彈回復至較穩定水平。相反，住院保障使用持續顯著上升，指數由2024年的273升至去年318，升幅達16.5%，反映住院相關醫療服務需求仍然強勁。



費用指數顯示，門診醫療費用已明顯重返疫情前高位。保費指數則反映，受醫療使用增加及單位費用上升的雙重因素推動，人均保費已接近1萬元，其中輕症個案佔用資源的比例偏高。



GUM行政總裁蕭美鳳指出，疫情後醫療市場正出現結構性轉變，住院資源逐步被高頻但 低嚴重性的個案所佔用，而門診費用則持續上升，建議透過優化保障設計、推動員工健康管理及 加強使用管控，以確保長遠財務可持續性及員工福祉。(rh)