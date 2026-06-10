10/06/2026 11:51

滙豐促成騰訊發行新一批美元及人民幣票據，伍富斌：交易反映對港資本市場深度及流動性信心

《經濟通通訊社10日專訊》滙豐促成騰訊(00700)根據全球中期票據計劃對24.5億美元及150億元人民幣票據進行定價，並擔任聯席全球協調人及票據經辦人。



滙豐債務資本市場大中華區董事總經理伍富斌表示，該行非常高興促成騰訊發行新一批美元及人民幣票據，交易反映優質發行人對香港資本市場深度及流動性的信心，亦為投資者提供離岸市場供應仍相對有限的長年期人民幣債券。發行人採用雙幣模式，可見他們在籌募資金方面日趨成熟，積極建立多元化融資來源。



他續指，隨著「債券通南向通」擴容，合資格非銀行金融機構可投資離岸人民幣債券，預期將進一步擴闊並深化離岸人民幣投資者基礎，提升二級市場流動性，支持點心債市場持續發展。長遠而言，更多境內長線資金參與，有助完善離岸人民幣收益率曲線，並促進更多元化的產品創新。同時，交易亦進一步鞏固香港作為領先離岸人民幣業務樞紐的角色，透過高效且受監管的渠道，連接國際資本與日益增長的境內需求。(bn)