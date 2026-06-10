10/06/2026 11:32
《港元利率》拆息普遍下跌，一個月拆息連跌兩日報2.68厘
《經濟通通訊社10日專訊》拆息普遍下跌，而與樓按相關的一個月拆息報2.67964厘，跌5.471基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.81185厘，跌3.053基點。
隔夜息報2厘，跌9.786基點；一周拆息跌12.458基點，報2.09685厘，兩周則跌8.125基點，報2.24018厘。長息方面，六個月拆息跌2.839基點，報2.95738厘，一年期則跌2.482基點，報3.2131厘。
港元匯價今日在7.8374-7.8365之間上落，最新報7.8369。
另外，香港金融管理局透過貼現窗口向銀行投放的隔夜貸款規模，昨日升至近四個月以來的最高水平。
據金管局數據顯示，當局透過貼現窗口向銀行體系投放了24.6億港元，這是自今年2月16日以來的最大單日操作規模。與此同時，作為基準的隔夜港元銀行同業拆息昨日回落23個基點，降至2.10%。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2厘，跌9.786基點；一周拆息跌12.458基點，報2.09685厘，兩周則跌8.125基點，報2.24018厘。長息方面，六個月拆息跌2.839基點，報2.95738厘，一年期則跌2.482基點，報3.2131厘。
港元匯價今日在7.8374-7.8365之間上落，最新報7.8369。
另外，香港金融管理局透過貼現窗口向銀行投放的隔夜貸款規模，昨日升至近四個月以來的最高水平。
據金管局數據顯示，當局透過貼現窗口向銀行體系投放了24.6億港元，這是自今年2月16日以來的最大單日操作規模。與此同時，作為基準的隔夜港元銀行同業拆息昨日回落23個基點，降至2.10%。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2
|-9.786
|一周
|2.09685
|-12.458
|兩周
|2.24018
|-8.125
|一個月
|2.67964
|-5.471
|兩個月
|2.7581
|-3.642
|三個月
|2.81185
|-3.053
|六個月
|2.95738
|-2.839
|一年
|3.2131
|-2.482
資料來源：香港銀行公會