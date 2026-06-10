10/06/2026 11:32

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 2 -9.786 一周 2.09685 -12.458 兩周 2.24018 -8.125 一個月 2.67964 -5.471 兩個月 2.7581 -3.642 三個月 2.81185 -3.053 六個月 2.95738 -2.839 一年 3.2131 -2.482

《經濟通通訊社10日專訊》拆息普遍下跌，而與樓按相關的一個月拆息報2.67964厘，跌5.471基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.81185厘，跌3.053基點。隔夜息報2厘，跌9.786基點；一周拆息跌12.458基點，報2.09685厘，兩周則跌8.125基點，報2.24018厘。長息方面，六個月拆息跌2.839基點，報2.95738厘，一年期則跌2.482基點，報3.2131厘。港元匯價今日在7.8374-7.8365之間上落，最新報7.8369。另外，香港金融管理局透過貼現窗口向銀行投放的隔夜貸款規模，昨日升至近四個月以來的最高水平。據金管局數據顯示，當局透過貼現窗口向銀行體系投放了24.6億港元，這是自今年2月16日以來的最大單日操作規模。與此同時，作為基準的隔夜港元銀行同業拆息昨日回落23個基點，降至2.10%。資料來源：香港銀行公會