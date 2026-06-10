10/06/2026 15:54

【美國議息】思博瑞投資料美聯儲將維持利率不變，政策調整時機最快或要到12月

《經濟通通訊社10日專訊》思博瑞投資管理多元資產解決方案團隊投資組合經理Rushabh Amin表示，該行預計聯儲局將維持利率不變，與當前市場定價大致吻合。儘管市場料將保持波動，政策調整的時機仍被定價為今年較後時期，最快可能要到12月。



他指出，一如既往，意外的訊息往往在新聞發布會才釋出。該行預期主席將重申聯儲局對「雙重使命」同樣關注，並將淡化由能源市場及地緣政治因素所引發的短期波動。



他提及，儘管勞動市場略有改善，通脹卻依然頑固。中東衝突引發的第二輪效應可能進一步帶動物價上行壓力。相對寬鬆的財政政策能否抵銷對增長的拖累，目前仍不明朗；依該行判斷，若無額外措施配合，作用將相當有限。該行預期，去年財政支持的提振效果，將於2026年第二季前後見頂，即目前所在時間點。



他表示，對於聯儲局主席繼任人選的確認，以及由此帶來的政策方向轉變，將持續成為市場焦點。在此背景下，該行預期孳息曲線中段今年將維持較大區間震動。(bn)