10/06/2026 10:00

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 普徠仕將黃金戰術配置由超配轉中性

▷ 央行需求放緩、資金流向AI板塊、實質利率上升

▷ 中東衝突與能源市場不確定性限制黃金短期上行空間 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道10日專訊》普徠仕(T. Rowe Price)多元資產解決方案策略師兼投資組合經理Matt Bance認為，黃金短期的支持因素已較升勢初段有所減弱。雖然長遠仍具吸引力，但目前風險與回報的平衡已變得較為均衡，促使普徠仕在戰術配置上轉向較中性的立場。*央行黃金需求放緩，資金流向AI相關板塊*近年央行需求一直是黃金需求最重要的來源之一，但相關需求似乎已有所放緩。與此同時，市場資金正轉向其他周期性及結構性增長動力更強的領域，尤其是人工智能基建，黃金在資產配置中的吸引力因而相對下降。因此，市場資金持續流向人工智能相關受惠板塊，並帶動與相關主題密切相關的工業金屬需求，例如銅，其需求亦受惠於電力、電網及數據中心等基建投資增加。與此同時，實質利率上升，亦提高了持有黃金等不孳息資產的機會成本。基於上述因素，普徠仕已將黃金配置由超配調整至較中性的戰術性配置。中東衝突、能源市場及政策前景目前仍存在不確定性，或會限制黃金短期上行空間。傳統觀點認為，地緣政治緊張局勢升溫應有利於黃金。然而，中東局勢緊張亦推高油價。能源價格上升加劇通脹憂慮，支持美元走強，並令市場預期利率或會在較長時間內維持於較高水平。這些因素往往對黃金構成阻力。央行一直是黃金需求的重要來源，但在地緣政治局勢緊張情況下，部分國家可能需要動用黃金儲備以應對融資、貨幣或國際收支壓力時，黃金亦可能被出售或動用。這意味央行需求對黃金的支持力度，或較近年有所減弱，至少在中東局勢明朗前或將如此。*黃金對油價及通脹愈來愈敏感，現金及高質素債券吸引力提升*近期，黃金對油價及通脹等同樣影響更廣泛市場的因素變得愈來愈敏感，意味其表現與其他資產的相關性，可能高於投資者過往的預期。在此背景下，普徠仕仍然認為黃金應在多元化投資組合中佔一席位，但其角色有別於債券或現金。現金及高質素債券現時能夠提供正實質收益率，而這正是金融危機後長時間相對缺乏的收益優勢，令兩者作為防守性資產的吸引力顯著提升。黃金的價值則體現在其他方面。黃金可為投資組合提供分散配置，以應對通脹意外上行、財政狀況惡化、儲備貨幣不確定性，以及更廣泛的信心衝擊。這些風險仍然存在，因此儘管短期內對黃金採取較中性的戰術配置立場，仍然認為有必要維持策略性配置。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。