10/06/2026 09:20
【聚焦人幣】人幣中間價升17點子，兩連升報6.8130，創三年四個月高
《經濟通通訊社10日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8130，較上個交易日升17點子，兩連升，創2023年2月10日以來三年四個月新高，較市場預測偏弱約380點，上個交易日報6.8147。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.8130
|-17.00
|1歐元/人民幣
|7.8392
|-8.00
|100日圓/人民幣
|4.2416
|-59.00
|1港元/人民幣
|0.8694
|-2.20
|1英鎊/人民幣
|9.0847
|+177.00
|1澳元/人民幣
|4.7685
|-178.00
|1紐元/人民幣
|3.9455
|+2.00
|1新加坡/人民幣
|5.2796
|+11.00
|1瑞郎/人民幣
|8.5059
|-164.00
|1加元/人民幣
|4.8669
|-32.00
|1人民幣/林吉特
|0.5971
|-14.00
|1人民幣/俄羅斯盧布
|10.6062
|-1578.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4330
|+45.00
|1人民幣/韓元
|224.4400
|-19.00