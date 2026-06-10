10/06/2026 17:07

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 5月CPI同比漲1.2%，PPI同比漲3.9%創近四年高

▷ 滬綜指收跌0.42%，深成指跌2.06%，人民幣匯率下跌

▷ 榮耀與微信合作推出A2A功能，支持語音操作微信 More ▼ Less ▲

《神州經脈》滬綜指今日（10日）在4000點附近震盪，最終收低0.42%，報3993.23點，深成指也跌2.06%，創業板指軟2.7%。滬深兩市成交額進一步下跌至2.6萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減210億元。經濟學家指，5月總體CPI同比漲幅穩定在1.2%。但從環比CPI下降了0.1%，主要受能源和服務價格回落的拖累。這表明消費端通脹壓力並不強，國內需求仍然偏弱。不過，今日大消費板塊逆勢活躍，尤其旅遊股漲幅靠前，指數升2.5%，白酒、酒店餐飲等亦收升。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7774，較上個交易日4時30分收盤價跌72點子，全日在6.7727至6.7784之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.8130，較上個交易日升17點子，兩連升，創2023年2月10日以來三年四個月新高，較市場預測偏弱約380點。*今日新聞精選*1. 國家統計局公布，中國5月CPI同比增速與上月相同，為1.2%，略遜預期的1.3%，環比則轉跌0.1%；PPI同比上漲3.9%勝預期，創近四年高點，環比漲幅回落至0.5%。統計局指，5月居民消費市場運行總體平穩，PPI走勢則受國內部分行業需求增加以及國際大宗商品價格波動傳導等因素影響。機構分析稱，PPI同比創近四年高點，反映出輸入性通脹壓力顯現，企業成本端持續承壓。消費端通脹壓力並不強，國內需求仍然偏弱；預期上游的通脹會在今年下半年傳導到下游CPI端，預計央行近期仍將以觀望為主，不會主動降準降息。2. 國家稅務總局公開信息顯示，2026年1-5月個人所得稅收入7643.9億元，同比增長12%。個人所得稅收入增長較快主要有三個原因：一是資本市場活躍帶動相關所得項目高速增長；二是部分行業繳稅增長較快；三是稅務機關持續加強高收入人員納稅引導規範帶來增收。稅務機關不斷加強對居民個人境外所得的宣傳引導和政策輔導，取得境外收入的納稅人遵從度明顯提高，首5月份累計補繳稅款約130億元。3. 商務部等8單位印發《關於促進鐵路與旅遊融合發展擴大服務消費的若干措施》。其中提出，到2030年，在全國範圍內打造160列以上鐵路旅遊列車專用車組。推進消費新業態新模式新場景試點城市建設，打造鐵路與旅遊融合發展新場景。鼓勵金融機構按照市場化、法治化原則為旅遊列車技術改造和設備更新提供融資支持。鼓勵有條件的地方在落實財政補貼規範管理有關要求的前提下出台旅遊列車補貼和獎勵政策，引導各類社會資本依法合規參與開發和運營鐵路旅遊產品。4. 根據財政部公布的有關安排，今日起至6月19日，將發行2026年第三期儲蓄國債（電子式）和第四期儲蓄國債（電子式）。本期三年期票面年利率為1.63%，最大發行額為315億元，五年期票面年利率為1.7%，最大發行額為385億元。與此同時，儲蓄國債從本月起正式納入個人養老金產品範圍。這意味著加入了個人養老金制度的市民，可以在帳戶內直接購買電子式儲蓄國債。目前，建設銀行、農業銀行、中國銀行等多個銀行已經在手機App個人養老金專區增設了國債購買入口。5. 中國汽車工業協會今日公布數據顯示，今年5月，汽車產銷分別完成261.6萬輛和262.9萬輛，環比增長、同比小幅下降，但降幅進一步收窄。新能源汽車市場企穩回升，5月產銷分別完成155.4萬輛和149.6萬輛，同比分別增長22.4%和14.4%；新能源汽車新車銷量佔汽車新車總銷量的比例進一步提升，達到56.9%。整體來看，今年前5個月，汽車產銷分別完成1223.5萬輛和1220.7萬輛，其中，新能源汽車產銷分別完成584.1萬輛和580.2萬輛，同比分別增長2.5%和3.5%。6. 榮耀「MagicOS」今日在微博宣布，榮耀YOYO與微信首個A2A合作上線。據介紹，該功能支持一句話發送微信消息、撥打微信語音/視頻電話，榮耀全量機型已推送。使用該功能的前提是需要把YOYO智能體版本新至90.10.30.063及以上，微信版本更新至8.0.72及以上，系統版本升級到最新；然後長按電源鍵喚醒YOYO，發送語音「給xx發微信/打微信語音電話/打微信視頻電話」就能完成操作。此前內媒報道指，微信正在與華為、榮耀、小米、OPPO、vivo等手機廠商合作推出A2A(Agent-to-Agent)助手能力。7. 阿里千問今日上線高考志願填報Agent，為考生免費提供志願諮詢服務。該Agent具備「志願報告」、「志願日歷」、「志願問答」三項核心能力。考生可在「志願日歷」的規劃下，形成對專業院校、性格偏好和志願方案的深入了解，免費獲取定制化的「志願報告」。另外，百度推出全新的AI志願報告，引入真人專家背書機制，由資深志願諮詢師對AI生成的志願報告進行專業審核認證，並免費開放。8. 據內媒報道，拼多多集團近日正式成立拼多多信息技術服務（雄安）有限公司，首期已現金注資5億元人民幣，重點布局大數據處理、數字化運維、雲平台服務等業務，積極助力雄安新區數字經濟產業高質量發展。目前，拼多多已就雄安新公司推出專項招聘計劃，通過公司直簽方式重點招聘客服、審核、運營、運維等崗位，首批招聘崗位數量達到1000個，整個招聘周期將為當地提供超5000個工作崗位。(jq)