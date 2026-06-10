10/06/2026 09:48

【ＡＩ】賽豆AI汽車品牌AIVA概念車亮相，首款量產車型ME7擬年內發布

《經濟通通訊社10日專訊》賽豆科技9日晚正式發布AI汽車品牌AIVA，稱AIVA攜手火山引擎，聯合定義、聯合設計、共同打造AI汽車體驗。會上首款概念車Origin Concept亮相，並宣布首款量產車型定名AIVA ME7，將於年內發布，全系車型將覆蓋20萬元人民幣以上的市場。



AIVA總裁、產品經理李博介紹，在戰略路徑上，AIVA採用「AI定義汽車」的思路，即先有AI再有車，同步打造AI原生組織與AI汽車產品。在智能化層面，AIVA品牌將搭載豆包大模型、火山引擎智能座艙等核心技術，支持多模態連續語音控制、車載生態互聯及自主學習功能，主打「能感知、會思考、可共情」的AI交互體驗。



首款概念車Origin Concept採用流線型車身，車頂搭載激光雷達，車尾搭載尾翼。前大燈具備交互功能，被設計為可表達情緒的「眼睛」，能回應用戶動作、顯示動態圖案。其輪轂靈感來自鳥類叉骨，並採用低風阻的輪罩設計。(wn)