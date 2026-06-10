10/06/2026 15:02

【中東戰火】科威特接連遭空襲，中國使館促在科國民提高防範意識減少出行

《經濟通通訊社10日專訊》中東海灣地區緊張局勢近期再度升級，科威特多次遭受空襲，造成人員傷亡和財產損失。6月10日凌晨，科威特再次遭到襲擊，防空系統進行了攔截。



中國駐科威特大使館發布緊急提醒，呼籲在科中國公民和中資機構密切關注安全形勢和科有關部門發布的公告和警報，提高安全防範意識，減少非必要出行和跨區域流動，遠離軍事基地和可能遭受打擊的敏感設施，並嚴格遵守當地法律法規，切勿拍攝發布涉軍事行動或機場、港口、軍事設施等敏感區域的影像。



使館並提醒，聽到空襲警報後，迅速進入地下室等安全掩體或遠離窗戶的房間避險。如發現任何疑似由攔截行動產生的墜落物，請勿靠近或觸碰，不要在現場周圍聚集，不要對現場進行攝影攝像，更不要在社交媒體上傳播。如遇緊急情況，應第一時間報警並與中國駐科使館聯繫。



*伊朗打擊巴林、約旦與科威特美軍設施*



美國與伊朗今日爆發4月停火以來最大規模交火。美軍向伊朗發動攻擊，回應美軍一架阿帕奇武裝直升機在霍爾木茲海峽附近被伊朗擊落，伊朗攻擊巴林、科威特和約旦報復。科威特軍方對此表示，已啟動防空系統攔截敵方空中目標。(wn)