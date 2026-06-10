10/06/2026 15:32

【ＡＩ】阿里千問上線高考志願填報Agent，免費提供志願諮詢服務

《經濟通通訊社10日專訊》阿里千問今日上線高考志願填報Agent，為考生免費提供志願諮詢服務。



據介紹，該Agent具備「志願報告」、「志願日歷」、「志願問答」三項核心能力。考生可在「志願日歷」的規劃下，一步步形成對專業院校、性格偏好和志願方案的深入了解，免費獲取定制化的「志願報告」。據悉，類似的深度志願服務在市場上收費往往超過5000元人民幣。



千問事業部產品負責人鄭嗣壽表示，全國每年為考生聘請專業志願填報師的家庭佔比不到5%，「千問希望能為每位考生提供一位免費的AI高考志願填報專家」。(wn)