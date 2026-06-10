10/06/2026 13:57

【ＡＩ】火山方舟版權商業化平台上線，周星馳影視IP首批入駐

《經濟通通訊社10日專訊》火山引擎宣布，火山方舟版權商業化平台今日正式上線。同期，火山引擎與周星馳旗下比高集團達成版權合作，周星馳經典影視IP首批入駐平台。



火山引擎已正式獲得《喜劇之王》、《食神》、《長江七號》三部影片在AI視頻創作場景下的版權使用權限，並依托Seedance 2.0技術能力，打造出影片經典橋段AI創作模板。



目前，模板已在火山方舟體驗中心、火山引擎Kickart率先上線，也同步開放給LibTV、筷子科技麗幀引擎、萬興劇廠、萬興喵影、Pixmax、納米P視頻、快剪輯、360 AI智剪、美片等工具合作夥伴平台。



個人用戶在上述平台上傳素材即可完成影視名場面二次創作，企業客戶也可在授權範圍內調用IP素材，開展品牌營銷類內容製作。抖音平台後續也將上線相關功能玩法。



據介紹，火山方舟是火山引擎推出的大模型服務平台，提供模型訓練、推理、評測、精調等功能與服務，並重點支撐大模型生態。(ry)