10/06/2026 14:20

【ＡＩ】瑞銀：中國據報推2萬億AI數據中心建設計劃，中芯、華虹等將受惠

《經濟通通訊社10日專訊》瑞銀發表研報指，據報中國計劃在未來五年內投資約2萬億元人民幣在全國範圍內建設數據中心。該計劃預計將由國家發改委主導，並強調使用本土技術，中國營運商(中國移動和中國電信)及國內芯片供應商預計都將參與其中。該行認為，中國在AI發展方面的雄心將帶來潛在的上行空間，包括核心GPU及AI加速器的國產化比例上升、在領先邏輯和存儲器投資方面的持續資本支出，以及芯片製造、封裝和測試的需求。



在覆蓋範圍內，瑞銀預計AI核心及周邊芯片製造供應鏈中的半導體公司將會受惠。瀾起科技(06809)(滬:688008)作為高速互連的關鍵推動者；中芯國際(00981)(滬:688981)作為核心加速器的重要晶圓代工夥伴；華虹半導體則作為AI相關功率半導體的主要晶圓代工供應商受惠；晶圓前端設備供應商(北方華創、中微公司、盛美上海)以支持產能擴張；長電科技(滬:600584)居國內先進封裝領導廠商之列；測試設備業者(長川科技及華峰測控)，受惠於國產GPU的放量與強勁的AI電源管理IC需求。(ry)