10/06/2026 17:43

【ＡＩ】海爾智慧家庭首批接入微信AI生態，實現以微信控制家電產品

《經濟通通訊社10日專訊》海爾智慧家庭宣布首批接入微信AI生態，率先打通微信AI Agent與全屋智能體系的連接，為其提供智慧家電控制及場景服務。



微信近日發布《關於開發者接入微信AI生態的指引》，面向小程序開發者開放自動、開發兩種接入模式。海爾智慧家庭成為首批完成適配的企業，接入掛式空調、立式空調、燃氣熱水器、電熱水器等核心家電品類，實現設備控制、狀態查詢等功能。此外，還接入全屋智慧場景，可實現一鍵離家、一鍵回家、智慧客廳等海爾智家APP內預設的全屋智慧場景。用戶通過微信入口輸入自然語言指令，即可完成設備開關、模式調節、狀態查詢等操作，實現從認知到執行的完整閉環。



據了解，未來海爾智慧家庭將進一步拓展接入的家電品類與設備覆蓋範圍，並逐步開放知識問答、售後服務等全生命周期服務能力，持續優化用戶的智慧生活體驗。(jq)