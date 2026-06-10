10/06/2026 09:41

【聚焦人幣】人民幣中間價創三年四個月高，即期開市貶38點子報6.7740

《經濟通通訊社10日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.8130，較上個交易日升17點子，兩連升，創2023年2月10日以來三年四個月新高，較市場預測偏弱約380點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開38點子，報6.7740，上個交易日即期匯率收盤報6.7702。



隔夜美元小幅回落，美債收益率也小幅下降。市場人士稱，中國持續較高的貿易順差以及產業競爭力提升都為人民幣有序升值提供支持，短期外部擾動可能緩和人民幣升勢，但不會逆轉偏升趨勢。



投資者目前正關注定於周三公布的美國通脹數據，以獲取有關美聯儲政策路徑的進一步信號，穩健增長和持續通脹可能使市場預期繼續偏向美國進一步加息。美元可能獲得助力而延續強勢，人民幣短期料跟隨美元波動，但中期料續偏強。(jq)