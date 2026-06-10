10/06/2026 16:40

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期收跌72點子，報6.7774

《經濟通通訊社10日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7774，較上個交易日4時30分收盤價跌72點子，全日在6.7727至6.7784之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌6點子，報6.7789。



今日人民幣兌一美元中間價報6.8130，較上個交易日升17點子，兩連升，創2023年2月10日以來三年四個月新高，較市場預測偏弱約380點。



市場人士表示，美伊緊張局勢有所升級，市場更關注晚間美國通脹數據，在數據公布前市場觀望氣氛較濃。中國貿易順差維持高位疊加產業競爭力提升，為人民幣有序升值提供支持，短期外部擾動可能放緩人民幣升勢，但不會逆轉偏升趨勢。



一中資行交易員稱，「短期人民幣先震盪，要看晚間美國通脹數據出來後市場怎麼反應，人民幣短期可能有點調整壓力，不過中期還是看升值的。」(jq)