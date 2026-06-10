10/06/2026 10:16

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▷ 算力需求增長帶動有色金屬、計算機、電氣機械行業價格上漲

▷ 煤炭開採價格環比漲3.2%，原油相關行業價格下降 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社10日專訊》國家統計局公布，5月全國工業生產者出廠價格(PPI)同比上漲3.9%，增速較4月擴大1.1個百分點，略勝預期的3.8%；環比則上漲0.5%，增速較4月回落1.2個百分點。國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指，受國內部分行業需求增加以及國際大宗商品價格波動傳導等因素影響，PPI環比上漲0.5%，同比上漲3.9%。從環比看，本月PPI環比運行的主要特點：一是產業結構優化升級帶動部分行業價格上行。製造業設備更新持續推進，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格環比上漲1.2%。電氣化進程加快，人工智能與各領域深度融合，算力需求增長等帶動有色金屬、電氣機械和計算機相關行業價格上漲，有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲1.1%；計算機通信和其他電子設備製造業價格上漲0.6%，其中集成電路封裝測試系列、外存儲設備及部件價格分別上漲2.9%和1.9%；電氣機械和器材製造業價格上漲0.5%，其中光纖製造、電線電纜製造價格分別上漲8.0%和1.2%。*「迎峰度夏」備煤和非電用煤需求增加*二是季節性需求增加帶動部分行業價格上漲。「迎峰度夏」備煤和非電用煤需求增加，煤炭開採和洗選業價格環比上漲3.2%。進入5月氣溫逐漸升高，家用空氣調節器製造、家用製冷電器具製造價格分別上漲0.9%和0.3%，電力供應價格上漲0.4%。三是國際原油價格波動傳導影響國內相關行業價格由漲轉降或漲幅回落。石油開採價格環比由上月上漲24.1%轉為下降1.8%，精煉石油產品製造價格由上漲19.0%轉為下降0.3%，化學原料和化學製品製造業、化學纖維製造業、橡膠和塑料製品業價格分別上漲2.0%、1.5%和1.5%，漲幅比上月分別回落6.3個、4.1個和0.2個百分點。*5月汽車製造業價格同比下降2%*同比方面，分行業看，價格上漲的行業中，有色金屬礦採選業同比上漲36.5%，有色金屬冶煉和壓延加工業上漲24.0%，煤炭開採和洗選業上漲10.0%，電氣機械和器材製造業上漲4.5%，計算機通信和其他電子設備製造業上漲2.1%，黑色金屬冶煉和壓延加工業上漲1.0%，上述6個行業合計影響PPI同比上漲約2.56個百分點，上拉影響較上月增加0.51個百分點；石油和天然氣開採業、石油煤炭及其他燃料加工業、化學原料和化學製品製造業分別上漲35.7%、18.4%和12.7%，合計影響PPI同比上漲約1.96個百分點，上拉影響較上月增加0.46個百分點。價格下降的行業中，非金屬礦物製品業下降5.1%，電力熱力生產和供應業下降4.4%，汽車製造業下降2.0%，農副食品加工業下降1.4%，合計影響PPI同比下降約0.75個百分點，下拉影響比上月增加0.01個百分點。(sl)