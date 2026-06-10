10/06/2026 14:12

【數據解讀】機構：內地輸入性通脹壓力顯現，PPI與CPI分化格局料持續

《經濟通通訊社10日專訊》中國5月PPI同比上漲3.9%創近四年高點，環比漲幅回落至0.5%；CPI同比增速則與上月相同，為1.2%，環比則轉跌0.1%。



*華創證券：貨幣政策可能需要被動保持寬鬆*



華創證券資管二部總經理屈慶表示，5月數據顯示，PPI同比創近四年高點，反映出輸入性通脹壓力顯現，企業成本端持續承壓。從價格傳導來看，上游成本向下游消費端傳導不夠順暢，導致CPI仍然偏低，呈現出「PPI高、CPI低」的分化格局。在這一背景下，企業利潤空間受到擠壓，宏觀上也意味著貨幣政策可能需要被動保持寬鬆，以對沖成本壓力和需求偏弱的影響。



*澳新銀行：PPI向CPI的傳導仍然有限*



澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬指出，PPI通脹攀升，新的驅動因素主要來自煤炭開採和洗選業價格同比上漲約10%，這與上月的礦難及印尼出口管制有關，相關影響將在未來數月中逐步顯現。



他並指，CPI回落，主要因為黃金價格漲幅趨緩（同比上漲39%，較4月的47%有所回落），黃金對核心CPI的貢獻下降約0.1個百分點。總體來看，PPI向CPI的傳導仍然有限。此次數據對政策的指引意義不大，PPI與CPI的分化格局預計仍將持續一段時間。(sl)