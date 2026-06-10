10/06/2026 16:26

【ＡＩ】榮耀與微信首個A2A合作上線，語音控制YOYO智能體發微信消息、打微信電話

《經濟通通訊社10日專訊》榮耀「MagicOS」今日在微博宣布，榮耀YOYO與微信首個A2A 合作上線。據介紹，該功能支持一句話發送微信消息、撥打微信語音/視頻電話，榮耀全量機型已推送。



使用該功能的前提是需要把YOYO智能體版本新至90.10.30.063及以上，微信版本更新至8.0.72及以上，系統版本升級到最新；然後長按電源鍵喚醒YOYO，發送語音「給xx發微信/打微信語音電話/打微信視頻電話」就能完成操作。



此前內媒報道指，微信正在與華為、榮耀、小米(01810)、OPPO、vivo等手機廠商合作推出A2A（Agent-to-Agent）助手能力，可通過手機語音助理發起微信的音視頻通話，或向好友發送消息；微信方面隨後確認相關消息。(sl)