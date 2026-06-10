10/06/2026 09:18

【美國議息】美債投資者建倉，押注聯儲局未來數月多次加息

《經濟通通訊社10日專訊》美債投資者正大舉建倉，押注未來幾個月聯儲局將多次加息，其中一些人預計聯儲局最早可能在9月政策會議上行動。



與有擔保隔夜融資利率（SOFR）掛鈎的期權市場中，這正是當前的主題。SOFR對聯儲局政策敏感。自上周五美國就業報告意外強勁、導致債市下挫以來，投資者一直在加大對加息的押注。



上周五（5日）出現一波交易熱潮，多筆交易若今年至少加息一次便可獲利，期權成交量約為平時水平的兩倍。儘管隨著油價和股市下跌，現貨市場周二（9日）有所回升。一筆引人注目的交易押注，到9月中旬會議時至少加息一次，甚至可能加息兩次。



期權市場的看跌情緒在期貨市場也得到體現，目前期貨市場預計，聯儲局年底前加息25個基點的可能性為100%。(rc)