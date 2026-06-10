10/06/2026 11:09

【ＳｐａｃｅＸ招股】指數基金料15日內吞SpaceX三成流通股，或放大股價波動風險

《經濟通通訊社10日專訊》學界與市場觀察家警告，SpaceX周內推出史上規模最大IPO，上市後有三成流通股會快速流向指數基金，恐放大股價波動風險。



指數再平衡預測機構Intropic的數據顯示，SpaceX上市僅15天後，其約30%的自由流通股將由被動投資者持有。來自指數追蹤基金的數十億美元潛在需求，可能形成回饋機制，進一步推高SpaceX的股價。



另據路透社報道，SpaceX已吸引逾2500億美元的投資需求，該交易的超額認購率達到計劃發行規模的3.5倍至4倍。



基金爭相買入推動股價上漲，疊加圍繞馬斯克、SpaceX以及AI的投資熱度，導致指數產品本身用難以承擔的價格入市。



哈佛商學院助理教授Marco Sammon表示：「各大指數提供商爭相快速納入SpaceX，部分原因在於基準指數之間的隱性競爭。這很可能是一個指數編制方法，而非基本面，對價格產生巨大影響的典型案例。」(rc)

